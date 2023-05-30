28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...
Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. 28 yaşındaki oyuncu, ilk olarak vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan, daha sonra ise yatak pozunu paylaştı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımları...
30.05.2023 00:41 - Son Güncelleme: 30.05.2023 01:03
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını duyuran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, son olarak sosyal medya pozlarıyla konuşuldu.