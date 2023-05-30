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Haberler Magazin 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. 28 yaşındaki oyuncu, ilk olarak vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan, daha sonra ise yatak pozunu paylaştı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımları...

takvim.com.tr
30.05.2023 00:41 - Son Güncelleme: 30.05.2023 01:03
28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını duyuran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

Şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, son olarak sosyal medya pozlarıyla konuşuldu.

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına yenilerini ekledi.

28 yaşındaki oyuncu, ilk olarak vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

Art arda paylaşımlarda bulunan İlhan'ın iddialı tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’dan yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim...

Ünlü oyuncu, daha sonra ise yatakta verdiği bir pozu "Mutlu ben" notu ile takipçileriyle paylaştı.

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