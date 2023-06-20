28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...
Uğur Güneş ile başrolünü üslendiği Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Cesaretini konuşturan ünlü oyuncu, en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan poza alev emojisi geldi. İşte o paylaşım...
20.06.2023 10:02 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:02
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.