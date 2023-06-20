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Haberler Magazin 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

Uğur Güneş ile başrolünü üslendiği Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Cesaretini konuşturan ünlü oyuncu, en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan poza alev emojisi geldi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
20.06.2023 10:02 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:02
28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

Son dönemlerde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen İlhan, yayınladığı yeni görüntülerle yine dikkat çekti.

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

Sosyal medyayı aktif kullanan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

Bornozuyla kamera karşısına geçen İlhan, kısa sürede Instagram'a damga vurdu.

28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan bornozlu görüntüleriyle gündemde! Cesaretini konuşturan Gülsim Ali’yi gören bir daha bakıyor...

Cesaretini konuşturarak makyajsız haliyle sık sık paylaşım yapan İlhan'ın bakım gününden yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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