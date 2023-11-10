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28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz’in güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini görenin nutku tutuldu: Esmer güzeli!

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlenmesi beklenirken ayrılan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Annesi ile bir paylaşımda bulunan oyuncu, sosyal medyayı adeta salladı. Deniz'in esmer güzeli annesini görenler hayran kaldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in güzeller güzeli annesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 14:13 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:35
28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz’in güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini görenin nutku tutuldu: Esmer güzeli! 1

Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda olan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz’in güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini görenin nutku tutuldu: Esmer güzeli! 2

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlenmesi beklenirken ayrılan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı ancak oyuncu bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.

28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz’in güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini görenin nutku tutuldu: Esmer güzeli! 3

Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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