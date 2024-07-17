28 yaşında! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy’un son haline bakın! “Hadise’nin aynısı” Meğer Çağla Şıkel ve Alişan’ın...

Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, yıllar sonra gündem oldu. Çağla Şıkel ve Alişan'ın minik rol arkadaşının son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 28 yaşında olan Temizsoy'un son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan ünlü isim birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Hadise'ye benzetildi. İşte Belemir Temizsoy'un hayran bırakan son hali...