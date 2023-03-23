28 haftalık hamile olan Funda Eryiğit karnı burnunda görüntülendi! “Evlilik sarktı” dedi! Müstakbel eşi kendisi gibi ünlü çıktı...
Şimdilerde 28 haftalık hamile olan oyuncu Funda Eryiğit, bir oyunun galasında ortaya çıktı. Son günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği projeyle gündem olan oyuncu, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuştu. "Evlilik sarktı" diyen Eryiğit'in karnı burnunda son hali de dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 38 yaşındaki Funda Eryiğit'in son hali ve müstakbel eşi...
23.03.2023 19:17 - Son Güncelleme: 23.03.2023 19:17
Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Funda Eryiğit, bir galada kameralara yansıdı.
Son günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği projeyle gündem olan oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Şimdilerde 28 haftalık hamile olan oyuncu Funda Eryiğit'in karnı burnunda son hali de dikkat çekti.