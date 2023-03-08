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Haberler Magazin 27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 27 yaşındaki Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti. Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Erbil, bornozlu paylaşımıyla gündem oldu. "Şımarmayalım mı biraz" diyen Erbil'in paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
08.03.2023 18:05 - Son Güncelleme: 08.03.2023 18:39
27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın oyuncu kızları Yasmin Erbil, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

27 yaşındaki Erbil, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekleyerek bir kez daha adından söz ettirdi.

27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bornozuyla kamera karşısına geçti ve çektiği görüntüleri Instagram'da yayınladı.

27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan pozlar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

27’lik Yasmin Erbil’den bornozlu poz! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! “Şımarmayalım mı biraz...”

Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.

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