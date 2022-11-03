27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...
Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği kıyafetle sosyal medyaya damga vurdu. Siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlan Deniz, kısa sürede gündem oldu. Fit haliyle de dikkat çeken oyuncuya binlerce yorum yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan o pozları...
03.11.2022 22:48 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:48