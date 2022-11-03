Vav TV İzle
Haberler Magazin 27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği kıyafetle sosyal medyaya damga vurdu. Siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlan Deniz, kısa sürede gündem oldu. Fit haliyle de dikkat çeken oyuncuya binlerce yorum yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan o pozları...

03.11.2022 22:48 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:48
27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

Bir etkinliğe katılan oyuncu, siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı.

27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.

27’lik Dilan Çiçek Deniz’den iddialı pozlar! Derin yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...

Binlerce yorum alan pozlar, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

SON DAKİKA