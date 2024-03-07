27 yıllık evlilikleri bitmişti! Arzum Onan’ın paylaşımında eski eş detayı! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! “Mehmet Aslantuğ da orada...”

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 10 yıllık evlilikleri geçen sene 10 dakikalık bir duruşmayla sona ermişti. Boşanma sonrası açıklamalarıyla sık sık gündem olan ikili bu kez Arzum Onan'ın paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Onan'ın Milano'dan yaptığı paylaşımdaki Mehmet Aslantuğ detayı dikkat çekerken ilk yorum oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. İşte o paylaşım...
27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşmayla sonlanan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikiliden Onan, son olarak "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusu yanıtlamıştı.
İkili, şimdi ise Arzum Onan'ın paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer alan Onan, burada çekildiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.