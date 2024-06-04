27 yıllık evliliği bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Arzum Onan’dan önce o ünlü isimle...

27 yıllık evliliklerini geçen sene sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı. Boşanma sonrası yaptıkları açıklamalarla zaman zaman magazin gündeminden yer alan ikili, son olarak Onan'ın "Mehmet Aslantuğ'la görüşüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun cevabının ardından gündem olan Aslantuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Aslantuğ'un evlenmeden önceki eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.
Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, Mayıs 2023'te Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı.
10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.