27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...
27 yıllık evliliklerinde kriz yaşadıkları yönünde iddialarla gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, son olarak boşanma tarihleriyle gündeme geldi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ikilinin hayatları da merak edildi. Arzum Onan hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin annesini görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Onan ile annesinin benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Güzelliği ve zarafeti annesinden!" yorumu yapıldı. İşte Arzum Onan'ın gözünden sakındığı annesi...
05.05.2023 22:14 - Son Güncelleme: 05.05.2023 22:14
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 27 yıllık evliliklerini sonlandıracakları iddia edilen çiftten Arzum Onan, sosyal medya hesabında iddialara yanıt vermişti.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ikilinin hayatları da merak edildi. Arzum Onan hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin annesini görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.