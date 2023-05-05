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Haberler Magazin 27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

27 yıllık evliliklerinde kriz yaşadıkları yönünde iddialarla gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, son olarak boşanma tarihleriyle gündeme geldi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ikilinin hayatları da merak edildi. Arzum Onan hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin annesini görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Onan ile annesinin benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Güzelliği ve zarafeti annesinden!" yorumu yapıldı. İşte Arzum Onan'ın gözünden sakındığı annesi...

takvim.com.tr
05.05.2023 22:14 - Son Güncelleme: 05.05.2023 22:14
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 27 yıllık evliliklerini sonlandıracakları iddia edilen çiftten Arzum Onan, sosyal medya hesabında iddialara yanıt vermişti.

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27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

Onan şu ifadeleri kullanmıştı: "Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde, üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü"

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

Ancak Onan'ın bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı öne sürüldü.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı belirtildi. Yine iddialara göre boşanma davası Mayıs ayı sonunda görülecek.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın annesine bakın! “Güzelliği ve zarafeti ondan!” Mehmet Aslantuğ’un kayınvalidesi meğer...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ikilinin hayatları da merak edildi. Arzum Onan hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin annesini görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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