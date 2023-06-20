27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınladı! Mehmet Aslantuğ’un eski eşine bakın...
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan'dan cesur paylaşım! Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini geçen haftalarda sonlandıran Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Doğa ile iç içe poz veren Onan, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Onan'ın yakın çekim yaptığı paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. İşte Arzum Onan'ın o paylaşımı...
Can Aslantuğ adında bir oğulları olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçen ay 27 yıl süren evliliklerine son verdi.
Aslantuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."
Kendisine de Arzum Onan'a da yüklenilmemesi çağrısında bulunan Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" dedi.
Boşanma haberleriyle son günlerde magazin manşetlerinden düşmeyen ikili, bu kez Arzum Onan'ın paylaşımıyla gündem oldu.