27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’a Filiz Akın’dan dikkat çeken yorum! “Sanki şimdi daha da güzelsiniz” Mehmet Aslantuğ'un eski eşi...

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçen aylarda sonlandıran Arzum Onan, boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Yayınladığı her pozla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve 'tbt' notuyla bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımı gören Filiz Akın ise Onan'a dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte Arzum Onan'ın o paylaşımı...
Can Aslantuğ adında bir oğulları olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, geçen Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.
Adliye çıkışı el ele görüntülenerek herkesi şaşırtan ikiliden Mehmet Aslantuğ'un adı bir anda aşk dedikodularına karıştı ve ihanet iddiaları gündem geldi.
"BEN TERK ETMEDİM"
Her iki tarafta iddiaları net bir dille yalanlarken Aslantuğ, şu açıklamayı yaptı: "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."