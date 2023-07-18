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Haberler Magazin 27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan'dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan'dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile geçen ay 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma süreci hem de sonrasında sık sık gündem olan Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bodrum'da tatil yapan Onan, "Harika bir aile kazandım" diyerek yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımdaki bir detay ise ünlü ismin hayranlarını korkuttu. İşte Arzum Onan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
18.07.2023 10:35 - Son Güncelleme: 18.07.2023 10:35
27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

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27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı.

27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Hem boşanma süreci hem de sonrasında gündemden düşmeyen Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan yeni aile pozu! Fotoğraftaki o detay korkuttu! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Bodrum'da tatil yapan Onan, burada verdiği pozları bir araya getirerek sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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