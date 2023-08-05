27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan'dan oğlu ve geliniyle poz! Gözler eski eş Mehmet Aslantuğ'u aradı ama...

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile geçen ay 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma süreci hem de sonrasında sık sık gündem olan Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bodrum'da tatil yapan Onan oğlu Can Aslantuğ ve kız arkadaşı Lal ile birlikte bir paylaşım yaptı. Arzum Onan'ın fit hali gözlerden kaçmazken, yorumlarda gözler Mehmet Aslantuğ'u aradı. İşte detaylar...