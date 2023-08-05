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27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan'dan oğlu ve geliniyle poz! Gözler eski eş Mehmet Aslantuğ'u aradı ama...

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile geçen ay 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma süreci hem de sonrasında sık sık gündem olan Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bodrum'da tatil yapan Onan oğlu Can Aslantuğ ve kız arkadaşı Lal ile birlikte bir paylaşım yaptı. Arzum Onan'ın fit hali gözlerden kaçmazken, yorumlarda gözler Mehmet Aslantuğ'u aradı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 16:50 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 16:50
27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan oğlu ve geliniyle poz! Gözler eski eş Mehmet Aslantuğ’u aradı ama... 1

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan oğlu ve geliniyle poz! Gözler eski eş Mehmet Aslantuğ’u aradı ama... 2

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı.

27 yıllık evliliği 10 dakikada biten Arzum Onan’dan oğlu ve geliniyle poz! Gözler eski eş Mehmet Aslantuğ’u aradı ama... 3

10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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