27 yıllık eski eşi Arzum Onan'dan önce meğer Hülya Avşar'ın... Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi şoke etti!

Mehmet Aslantuğ'un geçmişteki aşk ilişkileri büyük bir merak konusu haline geldi! 1996 yılında Arzum Onan ile evlenen Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliğini ani bir kararla tek oturumda noktaladı. Dahası, çiftin boşanma davasına birlikte el ele katılmaları 2023 yılında magazin dünyasının en çarpıcı olaylarından biri olarak günlerce gündemde kaldı. Bu gelişmelerin ardından Arzum Onan'ın yeni bir aşka yelken açması, Mehmet Aslantuğ'un daha önceki aşk yaşantısını gündeme getirdi. İlginç bir şekilde Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan öncesinde Hülya Avşar'ın eski eşi ile bir ilişki yaşamıştı...

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