27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'la tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan'dan aylar sonra eski eş itirafı! "Elbette görüşüyoruz..."

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift Arzum Onan'ın itirafıyla yeniden gündem oldu. Ünlü isim, katıldığı bir etkinlikte "Mehmet Aslantuğ ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.