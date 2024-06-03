27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'la tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan'dan aylar sonra eski eş itirafı! "Elbette görüşüyoruz..."

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift Arzum Onan'ın itirafıyla yeniden gündem oldu. Ünlü isim, katıldığı bir etkinlikte "Mehmet Aslantuğ ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Can Aslantuğ adında bir evlatları olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı.
27 yıllık evliliklerini 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.
BOŞANMAYA EL ELE GELMİŞLERDİ!
Ancak magazin dünyasının sevilen isimleri el ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un o hareketleri çok konuşulmuştu.