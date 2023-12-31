27 yıllık eşi Arzum Onan’dan boşanan Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim! Duyan şaşıp kaldı! Hülya Avşar detayı...

Arzum Onan ile 27 yıllık evlilikleri geçen Mayıs ayında son bulan Mehmet Aslantuğ, eski eşi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Aslantuğ'un, Onan'la evlenmeden önceki eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Hülya Avşar detayı ise dikkat çekti. Bakın Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi kimmiş...
Can Aslantuğ adında bir oğulları olan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçen Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası sık sık gündem olan ikili, son olarak Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarıyla gündeme geldi.
"Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevaplayan ünlü isim, "Arzum Hanım ile hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte... Bütün o yazılanlar uydurulmuş şeyler. Somut bir sebep yok. Psikolojik nedenler böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta" ifadelerini kullandı.
Aslantuğ, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna da "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" diye yanıt verdi.