27 yıllık eşi Arzum Onan’dan boşanan Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim! Duyan şaşıp kaldı! Hülya Avşar detayı...

Can Aslantuğ adında bir oğulları olan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan , geçen Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası sık sık gündem olan ikili, son olarak Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarıyla gündeme geldi.

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"Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevaplayan ünlü isim, "Arzum Hanım ile hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte... Bütün o yazılanlar uydurulmuş şeyler. Somut bir sebep yok. Psikolojik nedenler böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta" ifadelerini kullandı.