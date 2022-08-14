27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz'in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...
Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında boşanan Özcan Deniz, bir süre önde İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özcan Deniz'in geçen aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen 27 yaşındaki ünlü isim, sevgilisi Özcan Deniz ile verdiği tatil pozunu Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Öte yandan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in 'evlenmesini istemiyorum' sözleri tekrar gündem oldu. İşte detaylar...
14.08.2022 19:32 - Son Güncelleme: 14.08.2022 19:32
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci sonrasında aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu.
Samar Dadgar'a evlenme teklifinde bulunan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Tanıştım tabii ki..." diye yanıt veren Deniz, "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım."