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Haberler Magazin 27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz'in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz'in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında boşanan Özcan Deniz, bir süre önde İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özcan Deniz'in geçen aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen 27 yaşındaki ünlü isim, sevgilisi Özcan Deniz ile verdiği tatil pozunu Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Öte yandan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in 'evlenmesini istemiyorum' sözleri tekrar gündem oldu. İşte detaylar...

14.08.2022 19:32 - Son Güncelleme: 14.08.2022 19:32
27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz’in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci sonrasında aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu.

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27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz’in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

İlişkisini evlilikle taçlandırmak isteyen Deniz, geçen aylarda sevgilisine evlenme teklifi etti. Ancak ünlü şarkıcı, annesinden veto yedi.

27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz’in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

Samar Dadgar'a evlenme teklifinde bulunan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Tanıştım tabii ki..." diye yanıt veren Deniz, "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım."

27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz’in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

"İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"
Kadriye Deniz, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusu karşısında da şunları söyledi: "Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var.

27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz’in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

"GÜCÜNE GİDEBİLİR"
Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum ama istemiyorum"

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