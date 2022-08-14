27 yaşındaki Samar Dadgar sevgilisiyle tatil pozunu verdi! Özcan Deniz’in genç aşkına bakın! Annesi ‘istemiyorum’ demişti...

Samar Dadgar'a evlenme teklifinde bulunan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Tanıştım tabii ki..." diye yanıt veren Deniz, "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım."