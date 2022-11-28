26'lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 26 yaşındaki genç oyuncu, beyaz bornozuyla kamera karşısına geçti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Bakım yaptıran Erbil, cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınladı. İşte Yasmin Erbil'in "Bebek gibi bakıyorlar" yorumunu düştüğü o paylaşımı...
28.11.2022 18:27 - Son Güncelleme: 28.11.2022 18:58
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
26 yaşındaki Yasmin Erbil, beyaz bornozuyla kamera karşısına geçti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.