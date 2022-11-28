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Haberler Magazin 26'lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

26'lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 26 yaşındaki genç oyuncu, beyaz bornozuyla kamera karşısına geçti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Bakım yaptıran Erbil, cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınladı. İşte Yasmin Erbil'in "Bebek gibi bakıyorlar" yorumunu düştüğü o paylaşımı...

28.11.2022 18:27 - Son Güncelleme: 28.11.2022 18:58
26’lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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26’lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

Genç oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek yine gündem oldu.

26’lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

26 yaşındaki Yasmin Erbil, beyaz bornozuyla kamera karşısına geçti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

26’lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

Bakım yaptıran Erbil, "Bebek gibi bakıyorlar" paylaşımının altına da notunu ekledi.

26’lık Yasmin Erbil bornozlu paylaşımıyla ortalığı salladı! “Bebek gibi...” Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle yayınladı

Cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Erbil'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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