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Haberler Magazin 26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programına gelin adayı olarak katılan ve kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros, sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem aldığı kilolarla çok konuşulan Çiros'un son hali merak edildi. Ünlü ismin son paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çene ve burun estetiği yaptırdığı öne sürülen Çiros, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken bir takipçisi "Hiç olmamış" yorumunda bulundu. İşte Solmaz Çiros'un çok konuşulan son hali...

takvim.com.tr
18.03.2023 01:20 - Son Güncelleme: 18.03.2023 01:29
26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiroz, sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı.

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26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

Eğitimini açık lisede tamamlayan Çiros, 18 yaşına geldiğinde Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programına katıldı.

26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geldi.

26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.

26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...

Bir dönem aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Çiros'un son hali merak konusu oldu.

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