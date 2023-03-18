26’lık Solmaz Çiros’un son haline bakın! Takipçileri ikiye bölündü: “Hiç olmamış” Seda Sayan’ın eski gelin adayı kalça dansıyla tanınmıştı...
Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programına gelin adayı olarak katılan ve kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros, sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem aldığı kilolarla çok konuşulan Çiros'un son hali merak edildi. Ünlü ismin son paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çene ve burun estetiği yaptırdığı öne sürülen Çiros, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken bir takipçisi "Hiç olmamış" yorumunda bulundu. İşte Solmaz Çiros'un çok konuşulan son hali...
18.03.2023 01:20 - Son Güncelleme: 18.03.2023 01:29
Eğitimini açık lisede tamamlayan Çiros, 18 yaşına geldiğinde Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programına katıldı.
Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.