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Haberler Magazin 25'lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

25'lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Harper's Bazaar'ın yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Saraçoğlu, çekimde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ise Saraçoğlu'nun pozlarına dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun o pozları...

takvim.com.tr
08.04.2023 00:43 - Son Güncelleme: 08.04.2023 01:26
25’lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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25’lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Harper's Bazaar'ın yeni sayısı için objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

25’lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu.

25’lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

25’lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...

Oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ise Saraçoğlu'nun pozlarına dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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