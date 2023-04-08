25'lik Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! O pozlar Mert Ramazan Demir’i harekete geçirdi! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Harper's Bazaar'ın yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Saraçoğlu, çekimde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ise Saraçoğlu'nun pozlarına dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun o pozları...
08.04.2023 00:43 - Son Güncelleme: 08.04.2023 01:26
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ise Saraçoğlu'nun pozlarına dikkat çeken bir yorumda bulundu.