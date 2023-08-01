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25 yıl dile kolay! Şoray Uzun “Çeyrek asır” diyerek evlilik yıldönümüne özel paylaştı! Eşini gören hayran kaldı! 3 çocuğunun annesi...

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, eşiyle verdiği pozu yayınladı. Uzun, paylaşımının altına da "25 yıl, dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim" notunu ekledi. Uzun'un eşi hayran bırakırken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Şoray Uzun'un güzeller güzeli eşi...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 16:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 16:02
25 yıl dile kolay! Şoray Uzun “Çeyrek asır” diyerek evlilik yıldönümüne özel paylaştı! Eşini gören hayran kaldı! 3 çocuğunun annesi... 1

Şoray Uzun, 1998'de nikah masasına oturduğu eşi ve üç çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

25 yıl dile kolay! Şoray Uzun “Çeyrek asır” diyerek evlilik yıldönümüne özel paylaştı! Eşini gören hayran kaldı! 3 çocuğunun annesi... 2

25'inci yıldönümlerini kutlayan çiftten Uzun, eşi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında "25 yıl, dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Sağlıkla. Mutlulukla. Sevgiyle" notuyla yayınladı.

25 yıl dile kolay! Şoray Uzun “Çeyrek asır” diyerek evlilik yıldönümüne özel paylaştı! Eşini gören hayran kaldı! 3 çocuğunun annesi... 3

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma saniyeler içinde beğeni yağdı.

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