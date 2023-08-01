25 yıl dile kolay! Şoray Uzun “Çeyrek asır” diyerek evlilik yıldönümüne özel paylaştı! Eşini gören hayran kaldı! 3 çocuğunun annesi...

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, eşiyle verdiği pozu yayınladı. Uzun, paylaşımının altına da "25 yıl, dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim" notunu ekledi. Uzun'un eşi hayran bırakırken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Şoray Uzun'un güzeller güzeli eşi...