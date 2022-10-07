2,5 yaşındaki yeğeninin hasta olduğu ortaya çıkmıştı! Hande Erçel suskunluğunu bozdu! Mavi’nin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Aylin Mavi adından bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Anne ve babasının yayınladığı videolarla sosyal medyada ilgi odağı olan minik Mavi'nin geçen günlerde hasta olduğu ortaya çıkmıştı. Anne Gamze Erçel ise çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gamze Erçel'in ardından Hande Erçel de yeğeninin sağlık durumu hakkında konuştu. İşte detaylar...
07.10.2022 21:49 - Son Güncelleme: 07.10.2022 22:04
Hande Erçel'in sosyal medyada fenomen hale gelen ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturdu.
Sosyal medyada yakından takip edilen çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.
Ancak Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili yaşanan bir gelişme herkesi üzdü. Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı öne sürüldü.
GAMZE ERÇEL AÇIKLADI!
Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Gamze Erçel, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gamze Erçel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...