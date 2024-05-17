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25 yaşındaki Birsu Demir’den doğum gününe özel pozlar geldi! Son halini gören inanamadı! Alemin Kıralı'nın Oben'iydi...

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 25 yaşına basan Birsu Demir, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımda bulundu. "Parlamaya devam" diyen Demir'in son hali ise sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzelleşmiş", "Oben'den eser yok" yorumlarında bulundu. İşte Birsu Demir'in son hali...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:54 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:09
25 yaşındaki Birsu Demir’den doğum gününe özel pozlar geldi! Son halini gören inanamadı! Alemin Kıralı’nın Oben’iydi... 1

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti.

25 yaşındaki Birsu Demir’den doğum gününe özel pozlar geldi! Son halini gören inanamadı! Alemin Kıralı’nın Oben’iydi... 2

Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

25 yaşındaki Birsu Demir’den doğum gününe özel pozlar geldi! Son halini gören inanamadı! Alemin Kıralı’nın Oben’iydi... 3

25 yaşına basan Birsu Demir, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımda bulundu.

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