25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz annesinin düğününden paylaştı! Görenin nutku tutuldu! Benzerlikleri olay! “Damla'nın ikizi gibi..."
Kırgın Çiçekler dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Annesinin düğününden paylaşım yapan Yılmaz, kısa sürede gündem oldu. Anne-kızın benzerliği sosyal medyayı sallarken "İkizi gibi" yorumları yapıldı. Öte yandan Yılmaz'ın annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın güzeller güzeli annesi...
21.06.2023 11:10 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:10
25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı ve 2014'te Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynadı. Kariyerindeki asıl sıçrayışı Kırgın Çiçekler dizisiyle yaşayan Yılmaz, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.