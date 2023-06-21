25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz annesinin düğününden paylaştı! Görenin nutku tutuldu! Benzerlikleri olay! “Damla'nın ikizi gibi..."

25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı ve 2014'te Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynadı. Kariyerindeki asıl sıçrayışı Kırgın Çiçekler dizisiyle yaşayan Yılmaz, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.