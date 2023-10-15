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2,5 aylık hamile iddiası! Gonca Vuslateri cephesinde bomba gelişme! 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisiyle...

2,5 aylık hamile iddiası! Gonca Vuslateri cephesinde bomba gelişme! Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Gonca Vuslateri hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. Daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever" diyen Vuslateri'nin 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Jet hızıyla açıklama yapan Vuslateri, iddiaları doğrulardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 12:38 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:10
2,5 aylık hamile iddiası! Gonca Vuslateri cephesinde bomba gelişme! 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisiyle... 1

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

2,5 aylık hamile iddiası! Gonca Vuslateri cephesinde bomba gelişme! 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisiyle... 2

Vuslateri, bu kez hamilelik iddiasıyla gündeme geldi. Vuslateri'nin 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

2,5 aylık hamile iddiası! Gonca Vuslateri cephesinde bomba gelişme! 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisiyle... 3

Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor.

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