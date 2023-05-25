2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek bir yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulmanın yolu
Şarkıcı Deniz Seki, kilo sorununu tamamen çözmek amacıyla beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. 2.5 ay içinde 22 kilo veren Seki, şu anda ünlü olduğu ilk yıllardaki gibi 36 bedene ulaştı. "Artık diyet bozmak gibi bir durum yok, çünkü bu benim yaşam tarzım haline geldi." şeklinde konuştu. İşte tek bir yöntemle 36 bedene döndüren o diyet yöntemi...
25.05.2023 23:45 - Son Güncelleme: 25.05.2023 23:46
Deniz Seki'nin zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Photoshop iddialarına artık dayanamayan Seki, ünlülerin soru yağmuruna tuttuğu bir açıklama yaparak sırrını açıkladı. Son zamanlarda fit görünümüyle dikkat çeken ve sık sık "photoshop" yorumlarına maruz kalan Deniz Seki, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Photoshop yok ama buz terapisi var" dedi. Peki, buz terapisti nedir? İşte detaylar...
Deniz Seki'nin verdiği kilolar sonrasında sık sık paylaşımlar yapması ve son halini görenlerin şaşırması dikkat çekiyor.