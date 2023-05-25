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Haberler Magazin 2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek bir yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulmanın yolu

2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek bir yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulmanın yolu

Şarkıcı Deniz Seki, kilo sorununu tamamen çözmek amacıyla beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. 2.5 ay içinde 22 kilo veren Seki, şu anda ünlü olduğu ilk yıllardaki gibi 36 bedene ulaştı. "Artık diyet bozmak gibi bir durum yok, çünkü bu benim yaşam tarzım haline geldi." şeklinde konuştu. İşte tek bir yöntemle 36 bedene döndüren o diyet yöntemi...

takvim.com.tr
25.05.2023 23:45 - Son Güncelleme: 25.05.2023 23:46
2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulma sırrı!

Deniz Seki'nin zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Photoshop iddialarına artık dayanamayan Seki, ünlülerin soru yağmuruna tuttuğu bir açıklama yaparak sırrını açıkladı. Son zamanlarda fit görünümüyle dikkat çeken ve sık sık "photoshop" yorumlarına maruz kalan Deniz Seki, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Photoshop yok ama buz terapisi var" dedi. Peki, buz terapisti nedir? İşte detaylar...

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2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulma sırrı!

Deniz Seki'nin verdiği kilolar sonrasında sık sık paylaşımlar yapması ve son halini görenlerin şaşırması dikkat çekiyor.

2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulma sırrı!

36 bedene kadar incelen Seki, zayıflama sırrını açıkladı.

2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulma sırrı!

Buz terapisiyle ilgili bir fotoğrafını paylaşan Seki, altına "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu düştü.

2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulma sırrı!

Bu açıklama, Gülben Ergen, İrem Derici, Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın gibi ünlülerin buz terapisiyle ilgili yorumlar yapmasına neden oldu.

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