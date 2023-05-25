2.5 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! Tek bir yöntemle 36 bedene döndü! İşte şıpır şıpır yağlarınızdan kurtulmanın yolu

Deniz Seki'nin zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Photoshop iddialarına artık dayanamayan Seki, ünlülerin soru yağmuruna tuttuğu bir açıklama yaparak sırrını açıkladı. Son zamanlarda fit görünümüyle dikkat çeken ve sık sık "photoshop" yorumlarına maruz kalan Deniz Seki, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Photoshop yok ama buz terapisi var" dedi. Peki, buz terapisti nedir? İşte detaylar...