2,5 ay önce evlenen Oğuzhan Koç’un baldızına bakın! Demet Özdemir ablasını paylaştı! Gören dilini ısırdı! Ortalığı yakıp kavurdu...
2,5 ay önce evlenen Oğuzhan Koç'un baldızına bakın! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ablası ile verdiği bir pozu yayınlayan Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun gözünden sakındığı ablası ise görenleri hayran bırakırken kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekti. Özdemir kardeşler için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Demet Özdemir'in ablasıyla yaptığı o paylaşım...
09.11.2022 23:03 - Son Güncelleme: 09.11.2022 23:03
Oğuzhan Koç ile 2,5 ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.