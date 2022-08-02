2,5 ay önce anne olan Sinem Kobal’ın son hali ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşine bakın! Görenin nutku tutuldu
2,5 ay önce anne olan Sinem Kobal'ın son hali ortaya çıktı! Kim Milyoner İster yarışmasının karizmatik ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Geçen mayıs ayında ise ikinci kez anne olan Kobal'ın son hali ortaya çıktı. 2,5 ay önce doğum yapan ünlü oyuncunun mini elbisesi ile verdiği pozlar, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Doğum kilolarından hızla kurtulan Kobal'ın son halini görenler inanamadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın son hali...
02.08.2022 01:13 - Son Güncelleme: 02.08.2022 01:17
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Geçen mayıs ayında ise ikinci kez anne olan Sinem Kobal'ın son hali ortaya çıktı.