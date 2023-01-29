24’lük koca delikanlı oldu! Ege Tanman hem son hali hem de açıklamalarıyla şoke etti! Babam ve Oğlum’un minik yıldızının acı tesadüfü...

Tanman, çocuk oyuncu olarak ilk sete girişini şöyle anlatıyor: "2002'de 'Kınalı Kar' Bursa'da çekiliyordu ve annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. 5 yaşındayken tesadüf bir şekilde sete çıktım. Ailemin de beni oyuncu yapma gibi derdi yoktu, sadece bir anı olarak bakıyorlardı. O zamanlar çok zorlu şartlarda çocuklar çalışıyordu. Başroller Emrah ve Özlem Conker'in çocuğu olarak diziye girdim ve son bölüme kadar kaldım. Efe karakteri çok da önemli oldu."