24’lük koca delikanlı oldu! Ege Tanman hem son hali hem de açıklamalarıyla şoke etti! Babam ve Oğlum’un minik yıldızının acı tesadüfü...
Henüz çocuk yaşlarda "Babam ve Oğlum", "Bez Bebek", "Çocuk", "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol alan Ege Tanman, verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle Babam ve Oğlum filminde canlandırdığı Deniz karakteriyle hafızalara kazınan Tanman, yapım ve babasıyla ilgili acı tesadüfü yıllar sonra açıkladı. Şimdilerde 24 yaşında olan oyuncu, son haliyle de dikkat çekti. İşte o röportaj ve ! Ege Tanman'ın son hali...
"Bez Bebek", "Çocuk", "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol alan Ege Tanman, Babam ve Oğlum filminde canlandırdığı Deniz karakteriyle hafızalara kazındı.
Tanman, çocuk oyuncu olarak ilk sete girişini şöyle anlatıyor: "2002'de 'Kınalı Kar' Bursa'da çekiliyordu ve annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. 5 yaşındayken tesadüf bir şekilde sete çıktım. Ailemin de beni oyuncu yapma gibi derdi yoktu, sadece bir anı olarak bakıyorlardı. O zamanlar çok zorlu şartlarda çocuklar çalışıyordu. Başroller Emrah ve Özlem Conker'in çocuğu olarak diziye girdim ve son bölüme kadar kaldım. Efe karakteri çok da önemli oldu."
Oyuncu, kırılma anının ise 2005'te çekilen "Babam ve Oğlum" filmiyle olduğunu söylüyor: "Hilal Saral'ın yönettiği 'Yusufçuk' filminde rol alıyordum. 2005'te de 'Babam ve Oğlum'un oyuncu seçme metni geldi. İlk elemeleri geçemedim. Ardından babam, Çağan Irmak'a e-mail attı. Hemen ertesi gün bize ulaştılar. İstanbul'a gidip Çağan Irmak'la görüştük. Rol için ölçülerimi aldılar fakat başka biri seçildi. Benim yerime seçilen çocuk ezberde takılınca, beni yeniden aradılar. Sonrasında oyuncu koçum Hasibe Eren'le çalıştım ve bütün senaryoyu başından sonuna kadar ezberledim. 'Babam ve Oğlum' hayatımın dönüm noktası oldu."
Ege Tanman, "Babam ve Oğlum"da Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Yetkin Dikinciler, Binnur Kaya gibi usta oyuncularla rol almanın çok özel olduğunu söylüyor: "Senaryoyu çok iyi ezberlediğim için sete gittiğimde hemen o roldeki kişi oluyordum. Kendimi o karakterin yerine koyuyordum. Karşımdaki oyuncular da çok usta olduğundan işler biraz daha kolay oluyordu. Bütün senaryoyu ezberlediğimden Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan repliklerini sorardı" ifadelerini kullandı.