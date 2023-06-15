24’lük Devrim Özkan bikinili pozlarını boy boy yayınladı! Hem denizden hem şezlongdan paylaştı! İlk hamle Esra Bilgiç’ten...
Bir süre Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı söylenen Devrim Özkan, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Sezonu Bodrum'da açan Özkan, burada verdiği pozları yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu son olarak bikinili pozlarını yayınladı. Hem denizden hem şezlongdan paylaşım yapan Özkan, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Esra Bilgiç de kayıtsız kalmadı. İşte Devrim Özkan'ın o paylaşımı...
15.06.2023 00:51 - Son Güncelleme: 15.06.2023 00:51
Bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adı aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettirdi.
Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Esra Bilgiç de kayıtsız kalmadı. Bilgiç, paylaşımı beğenen ilk isimlerden biri oldu.