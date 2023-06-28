24 yılı devirdiler! Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ihanet sorusuna net yanıt! “Bir günlük kaçamak için boşanmam” demişti...
Şarkıcı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birçok kez ihanet ve ayrılık haberleri ile gündeme gelmişti. Kibariye, eşinin arkasında durarak "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti. Ünlü çift, şimdi ise birlikte verdileri röportajla gündeme geldi. "Pazara kadar değil mezara kadar" diyen Ali Küçükbalçık, ihanet iddialarıyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte 24 yıldır evli olan Kibariye ile Ali Küçükbalçık'ın o açıklamaları...
Şarkıcı Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile birçok kez ihanet ve ayrılık haberleri ile gündeme gelmişti.
Kibariye bu dönemlerde eşi Ali Küçükbalçık'ı hep korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.
Ünlü çift, şimdi ise verdikleri bir röportajla gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Kibariye, aile olmanın önemine vurgu yaparken, Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.
İşte ünlü çiftin o röportajı...
50. sanat yılınızdasınız. Bunca yıldır sahnelerde olmak nasıl bir duygu?
Vallahi bu kadar sene nasıl geçti bilemedim. Hamdolsun Rabbim bana hep güzel anılar, güzel başarılar nasip etti. Çok çalıştım, emek verdim ve şükürler olsun ki bu zamana kadar çok güzel projelere imza attım. Daha da güzellerine bundan sonra imza atacağımı düşünüyorum. 50. sanat yılımı sevenlerimle kutlayacağım.
Yeni nesil de sizi ilgiyle dinliyor. Bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok önemli. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Ben müziğe yıllarımı verdim. Küçük yaşlarımdan itibaren çalıştım, çabaladım. Şimdi Kibariye bir marka ise bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. 50 yıldır sahnelerdeyim. Sesimle var oldum bugüne kadar. Sağ olsun sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sesim, Allah'ın vermiş olduğu bir hediye, Allah vergisi. Ne kadar şükretsem azdır bunun için. Bir diğer şansım da tabii ki sevenlerim. Beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım.
Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta söyleyen birisiniz. Kızınız büyüdü, torun sahibi oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
Biz aile kavramına çok önem veren bir milletiz. Benim için de aile çok önemli. Hayatımın merkezi ailemdir. Allah eksikliklerini göstermesin inşallah. Uzun yıllardır dualarımda olan, sabırla beklediğim, hayalini kurduğum bir ailenin oluşumunu Rabbim bana yaşattığı için ne kadar şükretsem azdır.
Eşim ve kızım benim her şeyim. Hayatımda sadece ailem ve işim var. Onlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. İnsanlar aile olmanın kıymetini bilmeli, aile iyi günde, kötü günde hep yanınızda olur.