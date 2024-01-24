24 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan’ın eşi de oyuncu çıktı! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yakup Bey karakterini canlandıran Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Doğan'ın yıllık büyük aşkının kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Bakın Mirza Bahattin Doğan'ın eşi hangi oyuncu çıktı.