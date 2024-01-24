24 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan’ın eşi de oyuncu çıktı! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yakup Bey karakterini canlandıran Mirza Bahattin Doğan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Doğan'ın yıllık büyük aşkının kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Bakın Mirza Bahattin Doğan'ın eşi hangi oyuncu çıktı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yakup Bey karakterini canlandıran Mirza Bahattin Doğan, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Doğan'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Mirza Bahattin Doğan'ın 24 yıllık büyük aşkının kim olduğunu öğrenenler ise şaşıp kaldı. Ünlü çiftin aşk pozlarına beğeni yağdı.