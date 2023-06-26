24 yıl dile kolay! Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile aşka geldi! “Kiboş körkütük aşık” Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı...

"İMZA ATMAYI BİLE SEDA SAYAN ÖĞRETTİ"

Verdiği bir röportajda "Okula gitmek çok isterdim" diyen Kibariye, "Hiç okula gitmedim. A harfi nasıl yapılır diye sorsanız zar zor belki yaparım. İmza atmayı bile Seda Sayan öğretti bana. Ama okumak çok isterdim. Aileme de hak veriyorum çünkü durumları müsait değildi. Fakirdik, ekmeği zor buluyorduk. Küçükken belki ailemi anlamıyordum ve niye okutmadılar beni demiş olabilirim ama şimdi demiyorum. Yaş ilerledikçe, hayatı gördükçe ve hayattaki birçok şeyi yaşadığım için hayatı güzel okudum ben. Çok güzel okudum hem de! Kimsenin okuyamayacağı kadar. Yaralı, bereli… O hayattan ders aldığım için annemlere hak veriyorum ve kızmıyorum'' dedi.