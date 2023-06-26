24 yıl dile kolay! Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile aşka geldi! “Kiboş körkütük aşık” Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı...
Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkat çeken Kibariye, bir dönem Seda Sayan itirafıyla çok konuşulmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü sanatçı, şimdi ise 24 yıl önce evlendiği yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile gündeme geldi. Kibariye, eşi ile sarmaş dolaş bir görüntüsünü Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, "Kiboş körkütük aşık", "Maşallah yorumlarında bulundu. İşte Kibariye'nin o paylaşımı...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçimini sağlayan bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha sonra 8 kardeşi olan Kibariye, ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi.
"İMZA ATMAYI BİLE SEDA SAYAN ÖĞRETTİ"
Verdiği bir röportajda "Okula gitmek çok isterdim" diyen Kibariye, "Hiç okula gitmedim. A harfi nasıl yapılır diye sorsanız zar zor belki yaparım. İmza atmayı bile Seda Sayan öğretti bana. Ama okumak çok isterdim. Aileme de hak veriyorum çünkü durumları müsait değildi. Fakirdik, ekmeği zor buluyorduk. Küçükken belki ailemi anlamıyordum ve niye okutmadılar beni demiş olabilirim ama şimdi demiyorum. Yaş ilerledikçe, hayatı gördükçe ve hayattaki birçok şeyi yaşadığım için hayatı güzel okudum ben. Çok güzel okudum hem de! Kimsenin okuyamayacağı kadar. Yaralı, bereli… O hayattan ders aldığım için annemlere hak veriyorum ve kızmıyorum'' dedi.
Okul çağında çalışmak zorunda kalan Kibariye, ilk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.
1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.