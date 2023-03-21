24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...
Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini yakın çekim takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un paylaşımını görenler hayran kalırken bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun Rus annesini işaret ederek "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...
21.03.2023 23:17 - Son Güncelleme: 21.03.2023 23:17
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile gözlerden uzak aşk yaşayan Alina Boz, hem özel hayatı hem kariyeri ile sık sık adından söz ettirdi.
Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alina Boz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.