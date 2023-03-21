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Haberler Magazin 24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini yakın çekim takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un paylaşımını görenler hayran kalırken bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun Rus annesini işaret ederek "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.03.2023 23:17 - Son Güncelleme: 21.03.2023 23:17
24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile gözlerden uzak aşk yaşayan Alina Boz, hem özel hayatı hem kariyeri ile sık sık adından söz ettirdi.

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24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alina Boz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini yakın çekim takipçilerinin beğenisine sundu.

24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'a damga vurdu.

24 yaşındaki Alina Boz’dan cesur paylaşım! Yakın çekim yayınlayıp sosyal medyayı yakıp kavurdu! Güzelliği Rus annesinden...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni aldı.

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