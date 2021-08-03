24 kilo vermişti! Ceyda Düvenci’nin yıllar önceki hali ortaya çıktı inanılmaz değişimi sosyal medyayı salladı

Söz konusu röportajda 24 kiloyu nasıl verdiğini anlatan Düvenci, "Ekmek tüketimim minimumda. O da sabah kahvaltılarında. Ama tatile gidersem yemeden içmeden kesmiyorum kendimi. Geçmişe göre yarısında doyuyorum artık. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Aldığım her besinin sağlıklı olmasına, eğer bir kaçamak yapacaksam bile bunun en sağlıklı, en lezzetli olmasına çok özen gösteriyorum. Tabii ki pilates de yapıyorum" demişti.