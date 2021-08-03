24 kilo vermişti! Ceyda Düvenci'nin yıllar önceki hali ortaya çıktı inanılmaz değişimi sosyal medyayı salladı
Ceyda Düvenci'nin yıllar önceki hali ortaya çıktı! Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, verdiği bir röportajda doğumdan sonra 83 kiloya ulaştığını ve 44 beden olduğunu söylemişti. Söz konusu röportajda 24 kiloyu nasıl verdiğini anlatan Düvenci'nin o döneme ait fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdilerde fit hali ile dikkat çeken oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi...
1995 yılında Kanal 6'da yayımlanan "Palavra Aşklar" adlı dizi ile oyunculuk hayatına ilk adımı atan Ceyda Düvenci, Ağustos 2008'de iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Düvenci, 2015'de ise meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun bu evlilikten 2017'de Okan Ali Şakrak adında oğlu oldu.
Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu evliliğine devam eden Ceyda Düvenci, doğumdan sonra 83 kilo 44 bedene ulaştığını söylemişti. 24 kilo verme sürecini anlatan Düvenci, "Kilo tamamen yemek olayının bitmesi ile alakalı" diye konuşmuştu.
Söz konusu röportajda 24 kiloyu nasıl verdiğini anlatan Düvenci, "Ekmek tüketimim minimumda. O da sabah kahvaltılarında. Ama tatile gidersem yemeden içmeden kesmiyorum kendimi. Geçmişe göre yarısında doyuyorum artık. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Aldığım her besinin sağlıklı olmasına, eğer bir kaçamak yapacaksam bile bunun en sağlıklı, en lezzetli olmasına çok özen gösteriyorum. Tabii ki pilates de yapıyorum" demişti.
Ünlü oyuncunun o dönemlere ait fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdilerde fit hali ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte başta Ceyda Düvenci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...