SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan yürekleri ısıtan paylaşım "Abla kuzusu" Kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer'le birlikte...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar sonra olarak kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer'i paylaştı. İşte Açar'ın o paylaşımı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 15:52 Güncelleme 18 Ocak 2024, 16:09
23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan yürekleri ısıtan paylaşım Abla kuzusu Kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer’le birlikte... 1

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü isim 14 Aralık Perşembe günü oğlu Ömer Alp'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan yürekleri ısıtan paylaşım Abla kuzusu Kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer’le birlikte... 2

47 yaşındaki şarkıcı, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen Ömer'le Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan yürekleri ısıtan paylaşım Abla kuzusu Kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer’le birlikte... 3

İpek Açar, son olarak kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaştı.

SON DAKİKA