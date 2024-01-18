23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan yürekleri ısıtan paylaşım "Abla kuzusu" Kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer'le birlikte...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar sonra olarak kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer'i paylaştı. İşte Açar'ın o paylaşımı.