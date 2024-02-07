23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar anneliği anlattı "Telaşsız, dingin..." Aslı Gönül'den sonra 47 yaşında Ömer'i dünyaya getirmişti

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu.
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü isim 14 Aralık Perşembe günü oğlu Ömer Alp'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
47 yaşındaki şarkıcı, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen Ömer'le Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor.