23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar anneliği anlattı "Telaşsız, dingin..." Aslı Gönül'den sonra 47 yaşında Ömer'i dünyaya getirmişti

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu.