SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar anneliği anlattı "Telaşsız, dingin..." Aslı Gönül'den sonra 47 yaşında Ömer'i dünyaya getirmişti

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 11:54 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:54
23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar anneliği anlattı Telaşsız, dingin... Aslı Gönül’den sonra 47 yaşında Ömer’i dünyaya getirmişti 1

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Ünlü isim 14 Aralık Perşembe günü oğlu Ömer Alp'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar anneliği anlattı Telaşsız, dingin... Aslı Gönül’den sonra 47 yaşında Ömer’i dünyaya getirmişti 2

47 yaşındaki şarkıcı, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen Ömer'le Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar anneliği anlattı Telaşsız, dingin... Aslı Gönül’den sonra 47 yaşında Ömer’i dünyaya getirmişti 3

İpek Açar, hamileliği ve oğlu Ömer Alp ile ilgili şöyle konuştu:

SON DAKİKA