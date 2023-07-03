23 yıl önce aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan duygusal paylaşım! Yeşilçam efsanesini ölüm yıldönümünde andı: “Niye gittin acele acele...”
Atla Gel Şaban'ın Niyazi'si, Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı, Şaşkın Damat'ın Abdi'si, Kapıcılar Kralı'nın Seyit'i... Filmlerinde oynadığı iyi, saf ve komik adam rolleriyle beğeni kazanan Kemal Sunal, 7'den 70'e geniş bir kitleye ulaşarak gönüllere taht kurdu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam efsanesi, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kemal Sunal'ın eşi ve çocukları ise sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlarla usta sanatçıyı andı. Gül Sunal "Niye gittin acele acele..." derken Ali Sunal "Seni çok özledim babam" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlar...
03.07.2023 12:02 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:02
Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle birlikte 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atan Kemal Sunal, rol aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni topladı.
Yeşilçam efsanesi, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan sanatçı, yıldönümünde hayranlarının yanı sıra ailesi tarafından anıldı.
Kemal Sunal'ın eşi, iki çocuğunun annesi Gül Sunal, merhum sanatçının bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.
Gül Sunal, paylaşımının altına da "3 Temmuz 2000. Niye gittin acele acele... Çok acı 23 yıl yaşadık... Zor çok zor" notunu ekledi.