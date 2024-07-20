23 yıl dile kolay! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın kameralarda uzak tutuğu eşine bakın! “Eşiniz çok alımlı ve güzel maşallah”

Ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, son dönemlerde sosyal medya hesabında eşiyle çektirdiği karelere yer verdi. Ünlü şarkıcının 23 yıl boyunca sır gibi sakladığı eşini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada "Hollywood yıldızı gibi", "Eşiniz çok alımlı ve güzel maşallah", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte İzzet Yıldızhan'ın kameralarda uzak tutuğu eşi...