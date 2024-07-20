23 yıl dile kolay! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın kameralarda uzak tutuğu eşine bakın! “Eşiniz çok alımlı ve güzel maşallah”

Ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, son dönemlerde sosyal medya hesabında eşiyle çektirdiği karelere yer verdi. Ünlü şarkıcının 23 yıl boyunca sır gibi sakladığı eşini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada "Hollywood yıldızı gibi", "Eşiniz çok alımlı ve güzel maşallah", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte İzzet Yıldızhan'ın kameralarda uzak tutuğu eşi...
9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise 23 yıllık eşi ile gündeme geldi. Hemen hemen her röportajında ailenin önemine vurgu yapan ünlü şarkıcı, son dönemlerde sosyal medya hesabında eşiyle çektirdiği karelere yer verdi.
Sosyal medyada "Hollywood yıldızı gibi", "Eşiniz çok alımlı ve güzel maşallah", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.