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Haberler Magazin 23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

Son Arzum, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar, Başıma gelenler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Nilüfer, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise haber spikeri Reha Muhtar ile yıllar önce çocuk esirgeme kurumundan evlatlık edindikleri biricik kızı Ayşe Nazlı ile gündem oldu. Şimdilerde 23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle büyüleyen Ayşe Nazlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nilüfer'in el bebek gül bebek baktığı güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
14.09.2022 21:02 - Son Güncelleme: 14.09.2022 21:02
23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

Son Arzum, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar, Başıma gelenler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı Nilüfer, tarih 2000'leri gösterdiğinde çocuk esirgeme kurumundan kendisine bir kız çocuğu evlatlık edindi.

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23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

Nilüfer, henüz 4 aylık olan bu kız çocuğuna Ayşe Nazlı ismini verdi ve el bebek gül bebek büyüttü.

23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

Reha Muhtar'ın da bir röportajında "Ayşe bana 'baba' dedi. Beni babası olarak benimsedi. Nilüfer hanımdan ayrılmış olsam bile O benim çocuğumdur" dediği Ayşe Nazlı, büyüyüp genç kız oldu.

23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

Şimdilerde 23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle büyüleyen Ayşe Nazlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

23 yaşında koca kız oldu! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini gören hayran kaldı! 4 aylıkken evlat edinmişti...

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