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Haberler Magazin 22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Ayça Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, düğün gününe ait bir karesini Instagram hesabında yayınlayarak eşi il 22'nci yıldönümünü kutladı. Bingöl'ün iki kızının babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ayça Bingöl'ün yönetmen ve oyuncu eşi...

takvim.com.tr
17.06.2023 01:12 - Son Güncelleme: 17.06.2023 01:12
22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Ayça Bingöl, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.

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22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

22 sene önce nikah masasına oturan Bingöl, evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu ve düğün günüden bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

Bingöl'ün iki kızının babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...

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