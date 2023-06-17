22’nci yıl dönümlerini kutladılar! Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 kızının babası da oyuncuymuş...
Kadrosunda Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Ayça Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, düğün gününe ait bir karesini Instagram hesabında yayınlayarak eşi il 22'nci yıldönümünü kutladı. Bingöl'ün iki kızının babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ayça Bingöl'ün yönetmen ve oyuncu eşi...
17.06.2023 01:12 - Son Güncelleme: 17.06.2023 01:12
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Ayça Bingöl, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.