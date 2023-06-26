22'lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali Buse Varol’un kopyası! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşi...
Kadrosunda Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hakko, Neslihan Atagül, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi isimleri bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 22 yaşında genç kız olan Ceceli'nin son halini görenler ise "Buse Varol sen misin?", "Buse Varol sandım" yorumlarında bulundu. İşte Şebnem Ceceli'nin beğeni yağmuruna tutulan son hali...
26.06.2023 17:06 - Son Güncelleme: 26.06.2023 17:06
Kadrosunda Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hakko, Neslihan Atagül, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı.