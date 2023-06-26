22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali Buse Varol’un kopyası! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşi...

Kadrosunda Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hakko, Neslihan Atagül, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı.