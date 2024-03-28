225 bin TL’lik tokat! Kıvanç Talu ve Beril Talu cephesinde yeni gelişme! 7 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı

"Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırarak yurtdışına kaçmış ve Türkiye'ye döndükleri an yakalanmıştı. Talu çifti hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K.'yı da dolandırdığı ve 7 bin dolarına konduğu öne sürüldü. Olayın detayları ise bir kez daha ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...