22 yıllık evliliğin meyvesi! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer annesi Vahide Perçin’le aynı dizide...

Bir Zamanlar Çukurova, Gel Dese Aşk, Yalnız Kurt gibi birçok dizide rol alan Altan Gördüm'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 22 yıl meslektaşı Vahide Perçin ile evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Altan Gördüm'ün kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Gördüm'ün kızı, hem annesi hem de babası gibi oyuncu çıktı. Hatta annesiyle birlikte aynı dizide rol aldığı öğrenildi. Bakın Altan Gördüm'ün kızı kim...