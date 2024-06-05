Bir Zamanlar Çukurova, Gel Dese Aşk, Yalnız Kurt gibi birçok dizide rol alan Altan Gördüm'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 22 yıl meslektaşı Vahide Perçin ile evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Altan Gördüm'ün kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Gördüm'ün kızı, hem annesi hem de babası gibi oyuncu çıktı. Hatta annesiyle birlikte aynı dizide rol aldığı öğrenildi. Bakın Altan Gördüm'ün kızı kim...
Bir Zamanlar Çukurova, Gel Dese Aşk, Yalnız Kurt gibi birçok dizide rol alan Altan Gördüm'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?
Onlarca başarılı projenin içinde yer alan ve televizyon izleyicisinin sevdiği isimlerden olan Altan Gördüm, 1 Aralık 1958'de doğdu. Adana'da dünyaya gelen Altan Gördüm, eğitimi için Ankara'ya gitti.
Şu sıralar 65 yaşında olan ünlü oyuncu, 1981'den bu yana sanat dünyasının içinde yer aldı. Birbirinden başarılı onlarca projenin kadrosunda kendisine yer bulan Altan Gördüm, hem tiyatroda hem sinemada hem de TV dünyasında isminden söz ettirmeyi başardı.