22 yıllık evliliğin meyvesi! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak konusu oldu. Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Nursel Köse gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun kariyerinin yanı sıra özellikle özel hayatı araştırıldı. Altan Gördüm'le 22 yıl evli kalan Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşıp kaldı. Anne-kızın Aldatmak dizisinde birlikte rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Vahide Perçin'in kızı kim...