22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! "Mükemmel çift..."
Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun 22 yaşında tanıştığı ve 15 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü oyuncunun bir röportajında eşi hakkında söyledikleri de dikkat çekti. Bakın Barış Kılıç'ın güzeller güzeli eşi kimmiş...
04.11.2022 22:21 - Son Güncelleme: 04.11.2022 22:21
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Barış Kılıç'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Öte yandan Barış Kılıç'ın eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Mükemmel çift", "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.