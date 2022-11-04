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Haberler Magazin 22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! "Mükemmel çift..."

22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! "Mükemmel çift..."

Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun 22 yaşında tanıştığı ve 15 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü oyuncunun bir röportajında eşi hakkında söyledikleri de dikkat çekti. Bakın Barış Kılıç'ın güzeller güzeli eşi kimmiş...

04.11.2022 22:21 - Son Güncelleme: 04.11.2022 22:21
22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Mükemmel çift...

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Mükemmel çift...

Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Barış Kılıç'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Mükemmel çift...

Oyuncunun 22 yaşında tanıştığı ve 15 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü oyuncunun bir röportajında eşi hakkında söyledikleri de dikkat çekti.

22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Mükemmel çift...

Kılıç, geçen yıl verdiği bir röportajda "Evlilik bana iyi geldi. Kariyerim evlendikten sonra yükseldi. Aşk rahatlıktır. Aşk dediğin şey insanı rahat ettirmeli" dedi.

22 yıllık büyük aşk! Kızılcık Şerbet’inin Ömer’i Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Mükemmel çift...

Öte yandan Barış Kılıç'ın eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Mükemmel çift", "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.

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