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22 yıl sonra büyük buluşma! Asmalı Konak’ın yıldızları bir arada! Özcan Deniz, İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar...

Başrollerini Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin yıldızları 22 yıl aranın ardından bir araya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Dicle karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun Yarım adlı şiir kitabının tanıtımı davetine katılan oyuncular, kısa sürede gündem oldu. Özcan Deniz ile İpek Tuzcuoğlu'nun buluşmasında duygusal anlar yaşanırken Eylem Yıldız son haliyle dikkat çekti. İşte büyük buluşmadan detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 12:35 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:50
22 yıl sonra büyük buluşma! Asmalı Konak’ın yıldızları bir arada! Özcan Deniz, İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar... 1

Başrollerini Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Asmalı Konak dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

22 yıl sonra büyük buluşma! Asmalı Konak’ın yıldızları bir arada! Özcan Deniz, İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar... 2

Konak dizilerinin öncüsü olan Asmalı Konak'ın yıldızları ise 22 yıl aranın ardından önceki gün bir araya geldi.

22 yıl sonra büyük buluşma!

22 yıl sonra büyük buluşma! Asmalı Konak’ın yıldızları bir arada! Özcan Deniz, İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar... 3

Dizide Dicle karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun Yarım adlı şiir kitabının tanıtımı davetine katılan oyuncular, kısa sürede gündem oldu.

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