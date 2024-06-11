22 yıl sonra büyük buluşma! Asmalı Konak’ın yıldızları bir arada! Özcan Deniz, İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar...

Başrollerini Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin yıldızları 22 yıl aranın ardından bir araya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Dicle karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun Yarım adlı şiir kitabının tanıtımı davetine katılan oyuncular, kısa sürede gündem oldu. Özcan Deniz ile İpek Tuzcuoğlu'nun buluşmasında duygusal anlar yaşanırken Eylem Yıldız son haliyle dikkat çekti. İşte büyük buluşmadan detaylar...