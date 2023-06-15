22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...
Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, sezon finaliyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in de hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Perçin ve oyuncu kızı için "Nasıl anlamadık"¸ "Aynı dizide oynadıklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu kızı...
15.06.2023 21:18 - Son Güncelleme: 15.06.2023 21:25
Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, sezon finaliyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise merak konusu oldu.
Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.