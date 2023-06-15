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Haberler Magazin 22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, sezon finaliyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in de hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Perçin ve oyuncu kızı için "Nasıl anlamadık"&cedil; "Aynı dizide oynadıklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu kızı...

takvim.com.tr
15.06.2023 21:18 - Son Güncelleme: 15.06.2023 21:25
22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, sezon finaliyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise merak konusu oldu.

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22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

Başarılı oyuncu Vahide Perçin, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise kızı ile gündem oldu.

22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

Perçin ve oyuncu kızı için "Nasıl anlamadık"¸ "Aynı dizide oynadıklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...

Vahide Gördüm'ün kızıyla bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı.

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