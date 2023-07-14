22 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi! Bilge Öztürk ile Daren Gerede’nin pozu sosyal medyayı salladı! Denizdeki o halleri...
Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk, yıllar sonra Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren Gerede ile yaşadığı aşkla tekrar magazin manşetlerinde yer aldı. Aralarındaki 22 yaş farkıyla çok konuşulan ikili, hem davette çekilen kareleri hem de denizdeki eğlenceli anlarıyla gündem oldu. Bilge Öztürk ile Daren Gerede'nin pozu sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
14.07.2023 11:15 - Son Güncelleme: 14.07.2023 11:15
Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk yıllar sonra yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile aşka geldi.
Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren Gerede aşklarına doludizgin devam eden Öztürk'ün sevgilisi ile pozları ise sosyal medyaya damga vurdu.
AKYAKA'DA ROMANTİK TATİL!
Öte yandan Bülent Cankurt, ünlü çiftin romantik tatili köşesine taşıdı. Cankurt, çiftin denizdeki eğlenceli anların karesine yer verdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bilge Öztürk'ü ilk olarak Tarkan'ın sevgilisi olarak tanımıştık. Tarkan ile Bilge Öztürk, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.